Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Аякс
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Славия П
Сегодня
19:45 (Мск)
Будё-Глимт
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Олимпиакос
Сегодня
19:45 (Мск)
Пафос
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Сочи
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа B. 4-й тур
Зенит
Сегодня
20:30 (Мск)
Ахмат
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
11:06, 17 сентября 2025Спорт

Хорватские власти выгнали из страны прилетевшего на ЧМ российского борца

Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на ЧМ борца Сефершаева
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хорватские власти выгнали из страны прилетевшего в составе сборной России на чемпионат мира в Загреб борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева. Об этом ТАСС сообщили в штабе национальной сборной.

Уточняется, что Сефершаев легально въехал в Хорватию по полученной в конце августа визе, заселился в гостиницу, после чего за ним пришли правоохранители и заявили о том, что виза недействительна. «Полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровожден в город Ежов, где располагается лагерь для перемещенных лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации», — рассказали в сборной.

В ситуацию вмешались глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Им удалось договориться о транспортировке Сефершаева в Сербию, откуда тот вылетит в Россию. Позднее UWW направил протест в Министерство внутренних дел Хорватии по ситуации с российским борцом.

12 сентября стало известно, что членов сборной России по вольной борьбе Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова, прилетевших на ЧМ в Загреб, долгое время не выпускали из аэропорта хорватской столицы. Мамиашвили подчеркнул, что у спортсменов есть все необходимые документы, и расценил происходящее как демонстративную позицию принимающей стороны в отношении российской команды.

    Все новости