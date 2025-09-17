Хорватские власти выгнали из страны прилетевшего на ЧМ российского борца

Власти Хорватии выгнали из страны прилетевшего на ЧМ борца Сефершаева

Хорватские власти выгнали из страны прилетевшего в составе сборной России на чемпионат мира в Загреб борца греко-римского стиля Эмина Сефершаева. Об этом ТАСС сообщили в штабе национальной сборной.

Уточняется, что Сефершаев легально въехал в Хорватию по полученной в конце августа визе, заселился в гостиницу, после чего за ним пришли правоохранители и заявили о том, что виза недействительна. «Полицейские препроводили Сефершаева в участок, откуда он должен был быть препровожден в город Ежов, где располагается лагерь для перемещенных лиц и где действующий чемпион Европы должен был ожидать депортации», — рассказали в сборной.

В ситуацию вмешались глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и глава Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Им удалось договориться о транспортировке Сефершаева в Сербию, откуда тот вылетит в Россию. Позднее UWW направил протест в Министерство внутренних дел Хорватии по ситуации с российским борцом.

12 сентября стало известно, что членов сборной России по вольной борьбе Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова, прилетевших на ЧМ в Загреб, долгое время не выпускали из аэропорта хорватской столицы. Мамиашвили подчеркнул, что у спортсменов есть все необходимые документы, и расценил происходящее как демонстративную позицию принимающей стороны в отношении российской команды.