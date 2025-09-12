Спорт
Сибирь
0:1
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
0:1
1-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
16:38, 12 сентября 2025Спорт

Глава Федерации спортивной борьбы России назвал скотским отношение к сборной в Хорватии

Мамиашвили назвал скотским отношение к российским борцам в Хорватии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал скотским отношение хорватов к представителям сборной страны, которые прибыли в Загреб на чемпионат мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Так он отреагировал на сообщение о том, что членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова не выпускают из аэропорта хорватской столицы.

«Над ребятами просто издеваются, держат их в аэропорту. До сих пор держат. Это просто скотское отношение. Учитывая, что у всех есть визы, паспорта. Это просто демонстрация позиции», — заявил Мамиашвили.

Чемпионат мира в Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.

    Все новости