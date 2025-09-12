Глава Федерации спортивной борьбы России назвал скотским отношение к сборной в Хорватии

Мамиашвили назвал скотским отношение к российским борцам в Хорватии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал скотским отношение хорватов к представителям сборной страны, которые прибыли в Загреб на чемпионат мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Так он отреагировал на сообщение о том, что членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова не выпускают из аэропорта хорватской столицы.

«Над ребятами просто издеваются, держат их в аэропорту. До сих пор держат. Это просто скотское отношение. Учитывая, что у всех есть визы, паспорта. Это просто демонстрация позиции», — заявил Мамиашвили.

Чемпионат мира в Хорватии пройдет с 13 по 21 сентября. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.