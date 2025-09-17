Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 17 сентября 2025Мир

Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

NYT: Великобритания зашла слишком далеко в вопросе цифрового контроля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Власти Великобритании активизировали внедрение искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц в работу правоохранительных органов, а также усилили цензуру в интернете. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как заявил изданию представитель британского Министерства науки, инноваций и технологий, ведомство «не собирается извиняться» за усиление цифрового контроля над населением, поскольку власти «сосредоточены на национальной безопасности, а не на ненужном вмешательстве».

«Не зашла ли Великобритания слишком далеко со своим цифровым контролем?» — задается вопросом NYT.

В марте американская корпорация Apple подала в суд на британское правительство из-за требования отключить шифрование для своих пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Низко земл…» Раскрыта последняя фраза, зафиксированная перед крушением пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье

    Первый за три года рейс вылетел из Москвы в Краснодар

    Вера Брежнева в оголяющем грудь платье запечатлела себя в гримерке

    В Запорожской области предупредили о риске ядерной катастрофы

    Россияне променяли комфорт и безопасность на дешевый ремонт

    Несколько подростков изнасиловали девушку возле пляжа в популярном у туристов месте Индии

    Кадыров заявил об удивившем его решении ООН

    Появилась информация о проходящих по делу журналистов Baza силовиках

    Трамп поставил новый антирекорд

    Трампа уличили в желании использовать покушение на Кирка для борьбы с оппозицией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости