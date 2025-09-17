Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

NYT: Великобритания зашла слишком далеко в вопросе цифрового контроля

Власти Великобритании активизировали внедрение искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц в работу правоохранительных органов, а также усилили цензуру в интернете. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как заявил изданию представитель британского Министерства науки, инноваций и технологий, ведомство «не собирается извиняться» за усиление цифрового контроля над населением, поскольку власти «сосредоточены на национальной безопасности, а не на ненужном вмешательстве».

«Не зашла ли Великобритания слишком далеко со своим цифровым контролем?» — задается вопросом NYT.

В марте американская корпорация Apple подала в суд на британское правительство из-за требования отключить шифрование для своих пользователей.