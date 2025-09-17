Зеленский на закрытой встрече рассказал о предстоящих выборах

Нардеп Рады после встречи с Зеленским заявил, что проведение выборов невозможно

Нардеп Верховной Рады после закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что проведение выборов в стране невозможно. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Вчера была встреча с президентом Украины. (...) Я советую всем своим коллегам, которые думают о выборах, говорят о выборах: я могу с собой взять каждого в Константиновку или Купянск, чтобы для себя поняли, что такое война и можно ли вообще проводить выборы», — рассказал парламентарий.

Уточняется, что закрытая встреча Зеленского с членами его партии «Слуга народа» состоялась 16 сентября, где обсуждались разные темы.

Ранее другой депутат Верховной Рады — Георгий Мазурашу — после закрытой встречи заявил, что Владимир Зеленский объявил о намерении воевать с Россией до конца. Еще один парламентарий — Ярослав Железняк — отметил, что Зеленский не будет отдавать Донбасс Российской Федерации.

