Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

Зеленский заявил, что в пакете поставок из США будут ракеты для Patriot и HIMARS
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alina Smutko / Reuters

В первые два пакета военной помощи из Соединенных Штатов, оплаченные странами НАТО в рамках программы приоритетных потребностей (PURL) по закупке американского вооружения для Киева, войдут ракеты для систем Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, видео опубликовано на YouTube-канале главы Европарламента.

«Мы получим за октябрь дополнительные деньги, я думаю где-то у нас будет 3,5-3,6 миллиарда [долларов]. Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — сообщил украинский лидер.

Ранее стало известно, что первую партию вооружения уже отправили украинской стороне. Представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер заявил, что четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL были профинансированы и «уже на своем пути».

