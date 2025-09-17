Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

Гинеколог Лиллиам Фондер назвала оргазм залогом физического и эмоционального здоровья. Его основные преимущества для женщин она раскрыла в разговоре с изданием Diario Libre.

«Оргазм увеличивает приток крови к малому тазу, способствуя правильному функционированию репродуктивных органов, мочевого пузыря и нижней части пищеварительной системы», — объяснила Фондер. Активная сексуальная жизнь также снижает риск развития старческого слабоумия, подчеркнула она

По словам специалистки, после оргазма в организме вырабатываются дофамин, серотонин и окситоцин — гормоны, которые положительно влияют на качество сна. «Секс, будучи аэробной нагрузкой, улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и придавая ей более молодой вид», — добавила она. К тому же оргазм является эффективным средством от головной боли, заключила Фондер.

Ранее сексолог Лариса Никитина посоветовала осенью чаще заниматься сексом. По ее словам, интимная близость снизит риск возникновения простуды в это время года.