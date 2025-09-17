Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 17 сентября 2025Забота о себе

Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Лиллиам Фондер назвала оргазм залогом физического и эмоционального здоровья. Его основные преимущества для женщин она раскрыла в разговоре с изданием Diario Libre.

«Оргазм увеличивает приток крови к малому тазу, способствуя правильному функционированию репродуктивных органов, мочевого пузыря и нижней части пищеварительной системы», — объяснила Фондер. Активная сексуальная жизнь также снижает риск развития старческого слабоумия, подчеркнула она

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам специалистки, после оргазма в организме вырабатываются дофамин, серотонин и окситоцин — гормоны, которые положительно влияют на качество сна. «Секс, будучи аэробной нагрузкой, улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и придавая ей более молодой вид», — добавила она. К тому же оргазм является эффективным средством от головной боли, заключила Фондер.

Ранее сексолог Лариса Никитина посоветовала осенью чаще заниматься сексом. По ее словам, интимная близость снизит риск возникновения простуды в это время года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости