Россиян призвали регулярно заниматься сексом осенью ради защиты от простуды

Эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина заявила, что секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций. Неожиданную пользу полового акта она раскрыла россиянам в беседе с life.ru.

По словам специалистки, во время секса так же, как и при физической активности, в организме усиливается кровообращение и вырабатывается цитокин — белок, который борется с инфекциями. Правда, как подчеркнула Никитина, оздоровительный эффект сохраняется максимум на сутки. «Регулярный секс снижает риск острых респираторных вирусных заболеваний, что в период смены сезона особенно важно», — заявила Никитина.

Кроме того, регулярная половая жизнь помогает лучше спать и снижает уровень стресса, уверена сексолог. По ее словам, оба эти фактора являются ключевыми для хорошей работы иммунной системы.

Терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с изданием «Ридус» согласился с тем, что регулярный секс полезен для иммунной системы. В частности, он отметил, что обмен биологическими жидкостями во время интимной близости включает систему иммунной защиты.

«Кроме того, регулярная интимная жизнь подразумевает определенную физическую активность и, безусловно, — улучшение кровообращения, особенно в органах малого таза и нижних конечностей, где происходит особенно активное движение. Это позволяет нам быть более защищенными от инфекции», — добавил Кондрахин.

Ранее гинеколог Стефани Казер предупредила об опасных последствиях избытка секса. По ее словам, чрезмерная активность в постели может спровоцировать цистит, вагинальные инфекции и мышечные спазмы.