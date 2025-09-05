Забота о себе
21:01, 5 сентября 2025

Россиян призвали регулярно заниматься сексом осенью ради защиты от простуды

Екатерина Улитина
Фото: Unsplash

Эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина заявила, что секс помогает иммунитету защищать организм от инфекций. Неожиданную пользу полового акта она раскрыла россиянам в беседе с life.ru.

По словам специалистки, во время секса так же, как и при физической активности, в организме усиливается кровообращение и вырабатывается цитокин — белок, который борется с инфекциями. Правда, как подчеркнула Никитина, оздоровительный эффект сохраняется максимум на сутки. «Регулярный секс снижает риск острых респираторных вирусных заболеваний, что в период смены сезона особенно важно», — заявила Никитина.

Кроме того, регулярная половая жизнь помогает лучше спать и снижает уровень стресса, уверена сексолог. По ее словам, оба эти фактора являются ключевыми для хорошей работы иммунной системы.

Терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с изданием «Ридус» согласился с тем, что регулярный секс полезен для иммунной системы. В частности, он отметил, что обмен биологическими жидкостями во время интимной близости включает систему иммунной защиты.

«Кроме того, регулярная интимная жизнь подразумевает определенную физическую активность и, безусловно, — улучшение кровообращения, особенно в органах малого таза и нижних конечностей, где происходит особенно активное движение. Это позволяет нам быть более защищенными от инфекции», — добавил Кондрахин.

Ранее гинеколог Стефани Казер предупредила об опасных последствиях избытка секса. По ее словам, чрезмерная активность в постели может спровоцировать цистит, вагинальные инфекции и мышечные спазмы.

