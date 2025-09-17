Знакомый Зеленского Данильчук назначен командиром бригады ВСУ

Знакомого Владимира Зеленского 26-летнего подполковника Максима Данильчука назначили командиром 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

«По данным украинских источников, с должности командира 47-й отдельной механизированной бригады снят полковник Ян Яцишен, а вместо него назначен 26-летний подполковник Максим Данильчук, занимавший должность комбата в 30-й отдельной механизированной бригаде», — приводит агентство слова источника.

Как утверждает собеседник РИА Новости, Данильчук стал известен тем, что подружился с Зеленским. На одной из церемоний он подарил Зеленскому шеврон. Представитель российских силовых структур отметил, что Киев продолжает пропагандистскую кампанию по привлечению молодого пополнения в ряды украинских войск. Для этого власти готовы жертвовать опытным командным составом и назначать на ответственные должности неопытных офицеров, резюмировал он.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин рассказал, что главной проблемой ВСУ является не коррупция, а отсутствие организационной работы. Парламентарий подчеркнул, что министры и главы департаментов, управлений и отделов Минобороны меняются, но сама система остается неизменной.