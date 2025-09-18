19-летняя невеста Лепса в полотенце на голое тело снялась без макияжа

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в полотенце и без макияжа

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном виде. Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя избранница исполнителя запечатлела себя во время бьюти-процедур. Она предстала перед камерой в коричневом полотенце на голое тело и с белой повязкой на голове.

В то же время девушка отказалась от макияжа и нанесла на лицо маску из водорослей. В свою очередь, в подписи она указала, что также сделала ультразвуковую чистку.

Ранее в сентябре Аврора Киба также похвасталась фигурой в откровенном образе.