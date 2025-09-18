Команду Кадырова объявили столпом российского государства

Политолог Истамулов: Команда Кадырова и ядерное оружие — основы России

Президент России Владимир Путин, команда главы Чечни Рамзана Кадырова и ядерное оружие — три основы российской государственной системы. Об этом объявил чеченский политолог Абдулла Истамулов, его слова приводит телеканал «Грозный» в Telegram.

По словам Истамулова, команда Кадырова относится к фундаментальным столпам государства.

В свою очередь, чеченский депутат Магомед Ханбиев заявил в эфире телеканала, что авторитет главы Чечни признается не только в регионе, но и на международной арене.

Ранее россияне сняли на видео кортеж из полусотни люксовых авто во главе с джипом с инициалами Кадырова (КРА). Так, в веренице роскошных машин появляется не менее дюжины Mercedes-Benz G-класса, множество Rolls-Royce и четыре спорткара Lamborghini. На ряде автомобилей установлены «красивые» госномера с кодом Чечни, а на некоторых их нет вовсе.