Ценности
19:51, 18 сентября 2025Ценности

41-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном наряде

41-летняя актриса Надежда Сысоева показала тело в мини-юбке и бюстгальтере-бандо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева показала тело в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman снялась в ярко-красной мини-юбке и бюстгальтере-бандо, который был оформлен металлической вставкой между чашками. При этом знаменитость позировала перед камерой с макияжем в нюдовых тонах и распущенными волосами.

В октябре прошлого года Сысоева резко ответила хейтерам на критику ее откровенных фото. Тогда актриса заявила, что не стесняется показывать фигуру, поскольку ежедневно занимается спортом.

    Все новости