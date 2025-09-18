Ценности
43-летняя Вера Брежнева похвасталась фигурой в бикини

Певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в оранжевом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 13,4 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в оранжевом бикини. Комплект состоял из топа и V-образных трусов. Также артистка надела и распахнула черный халат и солнцезащитные очки и распустила волосы.

В то же время звезда показала видео, как отдыхает на яхте в корсетном черном платье с глубоким декольте, с колье на шее и бордовой помадой на губах.

Ранее в сентябре Вера Брежнева в оголяющем грудь платье запечатлела себя в гримерке.

