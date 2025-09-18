Американская легкоатлетка раскритиковала отстранение россиян от международных турниров

Легкоатлетка Моррис: Россиян не должны отстранять от международных турниров

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с шестом американка Сэнди Моррис высказала отношение к отстранению российских легкоатлетов от международных турниров. Ее слова приводит Telegram-канал SportFack.

Спортсменка раскритиковала решение World Athletics и заявила, что россиян не должны лишать возможности выступать. «Мне грустно из-за того, что не все атлеты могут соревноваться. Хотела бы, чтобы ваши спортсмены вернулись как можно скорее», — заявила Моррис.

На чемпионате мира-2025 в Токио Моррис с результатом 4,85 метра стала серебряным призером соревнований в прыжках с шестом. Россиянка Полина Кнороз в августе выиграла чемпионат страны в этой дисциплине, показав результат 4,86 метра.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.