Боец ВСУ назвал «полным очком» украинские укрепления

Боец ВСУ Алекс назвал полным очком укрепления украинской бригады

Офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс назвал «полным очком» некоторые укрепления украинских войск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это инженерное чудо 47-й инженерной бригады; не знаю, их то инициатива, или просто выполняли поставленную задачу, но результат — полное очко», — описал офицер опубликованную им фотографию украинских укреплений.

Как отметил украинский военный, инженеры ВСУ не понимают важности маскировки в условиях современных боевых действий, и вместо незаметных позиций занимаются оборудованием бункеров и траншей, видимых для противника.

Ранее Алекс рассказал о проблемах в обороне Купянска. По его словам, оборона города испытывает те же проблемы, что и оборона Красноармейска (украинское название — Покровск).