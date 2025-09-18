Диверсант переоделся в старушку ради подрыва главы предприятия российского ОПК

В Петербурге задержали переодетого в бабушку украинского диверсанта

Один из задержанных в Санкт-Петербурге за попытку подрыва главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) диверсантов переоделся в старушку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, мужчина одел косынку, соответствующую одежду и для полноты образа взял палочку. Изображая хромую бабушку, он дошел до внедорожника директора предприятия ОПК и разместил взрывчатку на днище автомобиля. Сразу после этого диверсант был задержан оперативниками ФСБ.

Вместе с диверсантом были задержаны две его подельницы. В задачу девушек входила слежка за целью и информирование о маршрутах передвижения кураторов из украинской разведки.