Силовые структуры
08:16, 18 сентября 2025Силовые структуры

Диверсант переоделся в старушку ради подрыва главы предприятия российского ОПК

В Петербурге задержали переодетого в бабушку украинского диверсанта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Global Look Press

Один из задержанных в Санкт-Петербурге за попытку подрыва главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) диверсантов переоделся в старушку. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, мужчина одел косынку, соответствующую одежду и для полноты образа взял палочку. Изображая хромую бабушку, он дошел до внедорожника директора предприятия ОПК и разместил взрывчатку на днище автомобиля. Сразу после этого диверсант был задержан оперативниками ФСБ.

Вместе с диверсантом были задержаны две его подельницы. В задачу девушек входила слежка за целью и информирование о маршрутах передвижения кураторов из украинской разведки.

