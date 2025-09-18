Экс-нардеп Царев: Прозвище «граф Дякула» перешло к Зеленскому от Порошенко

Прозвище «граф Дякула», которым украинцы называют президента Владимира Зеленского, могло перейти к нему от бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в беседе с aif.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил "спасибо". Зеленский же недавно отметился "благодарностями", когда его европейцы готовили к повторной встрече с президентом США Дональдом Трампом», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он напомнил, что западные партнеры советовали Зеленскому в ходе повторного визита в Белый дом чаще улыбаться и благодарить Вашингтон за поддержку в конфликте.

Ранее Порошенко заявил, что указ властей Украины о санкциях против него якобы был подделан. Он также подчеркнул, что документ не может считаться действующим.