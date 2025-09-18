Силовые структуры
13:41, 18 сентября 2025

Финансистов-мошенников уложили лицом в пол на видео МВД России

МВД РФ задержало пособников украинских мошенников в Подмосковье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали пособников телефонных мошенников, действующих на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видны силовики, врывающиеся в квартиры подозреваемых. Их уложили лицом в пол и провели обыски.

Задержанные жители Московской области и Краснодарского края оказывали финансовые услуги аферистам. Они получали, обналичивали, конвертировали похищенные у жертв обмана рубли в криптовалюту и затем отправляли преступникам.

Пособники организовали круглосуточный офис в съемной квартире в подмосковном Одинцово. Откуда они могли в любое время суток добраться до ближайшего банкомата и снять деньги со счета введенных в заблуждение людей до блокировки банковской карты. Ежедневный оборот криминального бизнеса достигал 10 миллионов рублей.

Ранее МВД России предупредило граждан, что злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. На этот раз преступные действия совершаются с использованием фейкового сайта через платформу Fragment от мессенджера Telegram.

