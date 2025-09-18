Мошенники стали обманывать россиян через платформу от Telegram

МВД: Аферисты придумали новую схему мошенничества с платформой Fragment

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. На этот раз преступные действия совершаются с использованием фейкового сайта через платформу Fragment от мессенджера Telegram. Об этом говорится в сообщении управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, пользователям пишут некие «покупатели», которым на самом деле безразличен реальный вид «ника». Цель мошенника — запросить высокую цену и убедить в легальности сделки через площадку, где действительно продают ники за криптовалюту.

Так аферисты предлагают оформить «прямой запрос», рассылая фишинговую ссылку. Затем пользователь переходит в поддельное мини-приложение — внешне его сложно отличить от настоящего, после его просят внести депозит или оплатить комиссию в размере 5 процентов, чтобы финализировать сделку. Вскоре после перевода денег мошенник исчезает, а обманутый человек остается без своих средств.

«Рассматривайте любое предложение, где вас торопят, просят перейти в сторонний бот, сообщить код или внести предоплату, как мошенническое. Всегда проверяйте официальные адреса платформ и названия ботов», — уточнили в МВД.

Запуск торговой площадки Fragment состоялся в 2022 году. Платформа основана на блокчейне TON — на ней юзеры могут анонимно приобретать и продавать цифровые активы, к примеру, никнеймы и виртуальные телефонные номера для Telegram.

Ранее в Москве нашли 13-летнего мальчика, пропавшего после общения с мошенниками. Ему стали приходить странные сообщения от якобы полицейских, которые требовали доказать у него отсутствие связей с Вооруженными силами Украины.