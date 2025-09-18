Спорт
14:27, 18 сентября 2025Спорт

Фитнес-тренер назвала помогающие взбодриться упражнения

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала упражнения, которые помогают взбодриться. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она рекомендовала избавиться от чрезмерно изматывающих нагрузок. По ее словам, лучше выбрать короткие динамичные комплексы, которые отлично запускают обмен веществ и энергию.

«Начните с дыхания. Исходное положение сидя или стоя. Глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, а другую на грудную клетку. Делаем сначала глубокий вдох в живот, как будто мы надуваем шарик. Затем, когда кажется, что в легких уже нет места, делаем еще вдох в грудную клетку, расширяя верхние ребра. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опуская грудной отдел, а затем сдувая живот», — заявила Яблокова. Она добавила, что дышать нужно в течение минуты не торопясь.

«Следующее упражнение — ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты», — добавила тренер.

Она также рекомендовала делать упражнение джампинг джек. «Исходное положение стоя, стопы вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем через стороны руки вверх. На выдохе прыжком возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд», — отметила специалист.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.

