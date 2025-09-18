Интернет и СМИ
Герой мема про «генеральские котлы» отреагировал на тренд

Актер Аноприков показал съемки «Утомленных солнцем» после мема о котлах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Alexandr Anoprikov / YouTube

Российский актер Александр Аноприков, сыгравший в фильме режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем: Цитадель», отреагировал на мем про «генеральские котлы», основой для которого послужила сцена из картины. О тренде он высказался в своем аккаунте в TikTok.

Аноприков опубликовал кадры со съемочной площадки, сделанные во время работы над попавшей в мемы сценой. На фото он позирует в образе своего героя, снимки сделаны в 2008 году. «Хроники "котлов"», — написал актер.

В другом видео Аноприков рассказал, что попал на съемки фильма Михалкова в качестве каскадера. «Никита Сергеевич отправил запрос нашему постановщику трюков, что ему нужен каскадер, который может хорошо отыграть и изобразить драку», — рассказал он.

Актер также заявил, что его поразил масштаб тренда о «генеральских котлах». По словам Аноприкова, ему приятно внимание пользователей соцсетей к сцене из фильма.

Мем про «генеральские котлы» появился благодаря сцене из фильма «Утомленные солнцем: Цитадель», в которой грабители пытаются отобрать часы (на жаргоне — котлы) у героя Никиты Михалкова. Пользователи соцсетей массово снимали пародии на этот отрывок из картины. Многие объясняли популярность тренда тем, что им понравилась харизматичность персонажей фильма.

