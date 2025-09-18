Из жизни
Хозяйка борделя рассказала о самых нежеланных клиентах

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock / Fotodom

Хозяйка британского борделя Кэтрин Денуар рассказала, каких клиентов ее сотрудницы не любят обслуживать. Об этом она поговорила с изданием Metro.

Денуар уже девять лет управляет одним из крупнейших европейских борделей. Хотя туда обращаются выходцы из разных стран, чаще всего ей приходится иметь дело с британцами. Именно их она назвала самыми нежеланными клиентами.

Британцы, по словам Денуар, слишком сильно напиваются и начинают хвалиться тем, как хороши в сексе. Она считает это пустыми словами: ее работницы всегда рассказывают, что хвастуны не смогли продержаться в постели дольше минуты.

Еще одна проблема связана с мальчишниками, которые устраивают британцы. «Они часто надевают костюмы в виде пенисов или одеваются как женщины и находят это забавным», — рассказала Денуар. Эти выходки так часто повторяются, что давно перестали веселить.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Денуар рассказала, с какими запросами к ее сотрудницам чаще всего обращаются мужчины. По ее словам, чаще всего клиентов интересует анальный секс.

