Хозяйка борделя рассказала о самых нежеланных клиентах

Хозяйка британского борделя Кэтрин Денуар рассказала, каких клиентов ее сотрудницы не любят обслуживать. Об этом она поговорила с изданием Metro.

Денуар уже девять лет управляет одним из крупнейших европейских борделей. Хотя туда обращаются выходцы из разных стран, чаще всего ей приходится иметь дело с британцами. Именно их она назвала самыми нежеланными клиентами.

Британцы, по словам Денуар, слишком сильно напиваются и начинают хвалиться тем, как хороши в сексе. Она считает это пустыми словами: ее работницы всегда рассказывают, что хвастуны не смогли продержаться в постели дольше минуты.

Еще одна проблема связана с мальчишниками, которые устраивают британцы. «Они часто надевают костюмы в виде пенисов или одеваются как женщины и находят это забавным», — рассказала Денуар. Эти выходки так часто повторяются, что давно перестали веселить.

