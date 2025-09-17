Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 17 сентября 2025Из жизни

Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Хозяйка британского борделя Кэтрин Денуар рассказала, с какими запросами к ее сотрудницам чаще всего обращаются мужчины. Об этом она поговорила с изданием Metro.

Денуар уже девять лет управляет одним из крупнейших европейских борделей. По словам женщины, популярность «экстремальной порнографии», которую пропагандируют порномодели Лили Филлипс и Бонни Блю, никак не влияет на желания ее клиентов. Самым популярным запросом, как утверждает Денуар, остается анальный секс.

Материалы по теме:
Лекарство от рогов Как гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
Лекарство от роговКак гаджеты разоблачают измену, а куриная кровь помогает бороться с неверностью
15 декабря 2016
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Многие клиенты, по словам хозяйки борделя, любят пеггинг — разновидность анального секса, при котором женщина использует страпон, или фаллоимитатор, для проникновения в мужчину. «Обычно они женаты и слишком напуганы, чтобы рассказать о своих фантазиях женам. Они не хотят, чтобы их осуждали, поэтому обращаются за профессиональной помощью», — раскрыла их мотивацию собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Денуар перечислила странные причины, по которым мужчины прибегают к услугам проституток. По словам женщины, в бордель часто приходят мужья, которые не хотят заставлять жен спать с ними против их воли, но нуждаются в сексе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости