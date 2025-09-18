Спорт
09:55, 18 сентября 2025Спорт

Игрок «Ахмата» подарил футболку болельщику во время матча и попросил ее вернуть

Гандри из «Ахмата» подарил футболку фанату во время игры и попросил ее вернуть
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной Туниса Надер Гандри стал участником курьезного эпизода в выездном матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В добавленное к основному времени встречи время футболист получил красную карточку и по пути в подтрибунное помещение кинул футболку одному из фанатов. После этого рефери на VAR проверили эпизод и отменили удаление. Гандри вернулся на поле и попросил у болельщика вернуть подарок. Тот кинул ему футболку обратно, и тунисец доиграл встречу.

Позже «Ахмат» в Telegram-канале опубликовал видео, на котором Гандри и болельщик стоят у клубного автобуса грозненцев. Защитник вернул фанату подаренную футболку и сделал с ним совместное фото.

Матч прошел в среду, 17 сентября. «Зенит» благодаря дублю Александра Соболева одержал победу (2:1), а Гандри отметился голом у грозненцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
