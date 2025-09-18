Илон Маск посягнул на отдых нудистов

В США нудисты потребовали защитить свой пляж от компании Илона Маска

Планы компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, вызвали возмущение у американских нудистов. Об этом сообщает издание Newsweek.

SpaceX будет расширять деятельность в космическом центре Кеннеди во Флориде. Это приведет к тому, что пляж Плаялинда, находящийся в зоне отчуждения космодрома, будет закрыт до 60 дней в год.

Плаялинда — один из четырех общедоступных пляжей во Флориде, где разрешено находиться без одежды. Каждый год его посещают сотни тысяч человек, многие из них — нудисты. Теперь они ополчились на SpaceX, посягнувшую на их любимый отдых, и потребовали защитить пляж.

Американская ассоциация голого отдыха (AANR) заявила, что действия SpaceX угрожают нудистскому сообществу и окружающей среде. По мнению исполнительного директора организации Эриха Шуттауфа, в результате пострадают все, в том числе посетители окрестных пляжей, куда хлынут нудисты с Плаялинды.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сиэтл суд постановил закрыть знаменитый пляж из-за нашествия любителей публичного секса и извращенцев. Парк, где он располагается, более 50 лет известен в качестве места отдыха нудистов.