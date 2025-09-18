Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 18 сентября 2025Из жизни

Илон Маск посягнул на отдых нудистов

В США нудисты потребовали защитить свой пляж от компании Илона Маска
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Планы компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском, вызвали возмущение у американских нудистов. Об этом сообщает издание Newsweek.

SpaceX будет расширять деятельность в космическом центре Кеннеди во Флориде. Это приведет к тому, что пляж Плаялинда, находящийся в зоне отчуждения космодрома, будет закрыт до 60 дней в год.

Плаялинда — один из четырех общедоступных пляжей во Флориде, где разрешено находиться без одежды. Каждый год его посещают сотни тысяч человек, многие из них — нудисты. Теперь они ополчились на SpaceX, посягнувшую на их любимый отдых, и потребовали защитить пляж.

Материалы по теме:
Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Грудью на защитуЗачем женщины раздевались в защиту своих прав
8 марта 2018
Без одежки встречают Семь локаций, где можно и нужно находиться голым
Без одежки встречаютСемь локаций, где можно и нужно находиться голым
27 апреля 2016

Американская ассоциация голого отдыха (AANR) заявила, что действия SpaceX угрожают нудистскому сообществу и окружающей среде. По мнению исполнительного директора организации Эриха Шуттауфа, в результате пострадают все, в том числе посетители окрестных пляжей, куда хлынут нудисты с Плаялинды.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сиэтл суд постановил закрыть знаменитый пляж из-за нашествия любителей публичного секса и извращенцев. Парк, где он располагается, более 50 лет известен в качестве места отдыха нудистов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Мелания Трамп и жена Короля Карла III пришли на банкет в нарядах цветов флага Украины

    В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

    В Госдуме прокомментировали слова президента Польши о ядерном оружии

    Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

    Россиянин погиб от удара дрона ВСУ

    Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

    Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

    Трампа заподозрили в сокрытии болезни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости