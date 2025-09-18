Россия
Глава российского села прокомментировал ситуацию с не знающими его в лицо жителями

Глава села Муром Передистый отверг обвинения не знающих его в лицо жителей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Максим Передистый

Максим Передистый. Фото: страница Максима Передистого во «ВКонтакте»

Глава регулярно обстреливаемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром в Белгородской области Максим Передистый отверг обвинения не знающих его в лицо жителей. Об этом сообщает «Подъем».

Известно, что жители Мурома подписали коллективное обращение, в котором потребовали отставки Передистого, так как тот плохо выполняет работу и не появляется в населенном пункте. «Мы даже не знаем, как он выглядит, на вопросы не отвечает, а если отвечает, то в грубой форме», — говорилось в обращении муромчан к главе региона Вячеславу Гладкову.

В свою очередь, Передистый заявил, что подобные утверждения не являются достоверными. «Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировал он ситуацию, не уточнив, что именно считает недостоверным — отношение жителей к себе, оценку его работы, требование уволить или обращение муромчан к губернатору в целом.

Ранее сообщалось, что в том же регионе уволился замминистра спорта Андрей Дятлов. Он отказался ехать в приграничье, а после не увидел смысла оставаться на посту из-за отсутствия к нему доверия.

