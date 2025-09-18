Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 18 сентября 2025Мир

Канада выдвинула требование находящимся в стране украинцам

Канада требует от украинцев подтвердить, что они не уклоняются от службы в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Carnegie / Unsplash

Канада начала требовать от находящихся в стране украинцев предоставить документы об освобождении от военной службы. Об этом рассказало сообщество Ukrainian Canada в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинские мужчины, подавшие на ПМЖ в Канаде, получают «письма счастья» от Министерства иммиграции, в которых их просят в течение семи дней предоставить официальную справку, что они освобождены от военной службы и не призывались в военное время.

Ранее Сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Раскрыто меню Трампа в Великобритании

    Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

    Президент Бразилии высказался о Трампе

    Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

    Трамп отменил одно решение Байдена

    Эмили Ратаковски показала на камеру откровенное декольте

    В Дубае построили самый высокий в мире отель

    Трампу поставили гигантский золотой памятник в Вашингтоне

    Канада выдвинула требование находящимся в стране украинцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости