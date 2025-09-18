Мир
Лавров назвал важное изменение в действиях Трампа по Украине после встречи на Аляске

Лавров: Трамп после встречи с Путиным стал выступать за долгосрочное перемирие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал большим шагом тот факт, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал выступать за долгосрочное перемирие на Украине, а не просто перемирие. Об этом он заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«То, что Трамп после Аляски стал четко выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это очень важное решение Белого дома, и пока Вашингтон от него не отходил.

Ранее Лавров заявил, что администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. Он уточнил, что у Вашингтона очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы.

