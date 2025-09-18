Мир
17:02, 18 сентября 2025Мир

Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что итоги референдумов в Крыму и новых регионах придется учесть при любых договоренностях об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В позиции администрации Трампа (...) есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США признали суть подходов Москвы к урегулированию конфликта и «работают на этой основе».

Ранее Лавров заявил, что администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией.

