Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

Лавров: США понимают, что итоги референдумов в новых регионах придется учесть

В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что итоги референдумов в Крыму и новых регионах придется учесть при любых договоренностях об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В позиции администрации Трампа (...) есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США признали суть подходов Москвы к урегулированию конфликта и «работают на этой основе».

Ранее Лавров заявил, что администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией.