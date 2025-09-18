Любителям кофе раскрыли главную проблему напитка

Диетолог Серрано: Кофе может привести к онемению рук и ног

Диетолог Паула Серрано заявила, что кофе хоть и является полезным для здоровья, но люди забывают о главной проблеме этого напитка. Ее она раскрыла в беседе с изданием El Periodico De España.

Как отметила Серрано, у любителей кофе риск смерти от любой причины ниже на 12 процентов. Однако стоит помнить, что при изготовлении напитка кофейные зерна обжаривают. При температуре выше 120 градусов Цельсия выделяется акриламид — вещество, признанное канцерогеном, которое может привести к мышечной слабости, онемению рук и ног, неустойчивости и проблемам с координацией, пояснила специалистка.

Чем темнее и горче кофе, тем он более жженый и, следовательно, вредный, утверждает врач. В связи с этим она призвала отдавать предпочтение кофе слабой обжарки и без добавок. При этом растворимого напитка и приготовленного методом торрефакто (обжарка с сахаром) лучше избегать, подчеркнула Серрано. «Хороший кофе должен иметь фруктовые, цитрусовые нотки и легкую кислинку», — заключила она.

Ранее диетолог Мелисса Джагер рассказала о продуктах, способствующих долголетию. По ее словам, с этой целью рацион стоит дополнить семенами чиа.