Журналист Христофору: Французы заплатят за одержимость Макрона Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон жертвует уровнем жизни французов ради помощи Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.

По его словам, во Франции наступает режим жесткой экономии. «Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским», — заявил журналист.

Христофору считает, что жесткие меры правительства вызывают массовые протесты и ставят под угрозу политическое выживание президента Франции.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон явно одержим президентом России Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что общество должно осознать отсутствие угрозы со стороны России. По его мнению, настоящей угрозой Франции является ее президент.