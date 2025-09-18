Мелания Трамп и жена Короля Карла III пришли на банкет в нарядах цветов флага Украины

Королева Камилла и Мелания Трамп пришли на банкет в синем и желтом платьях

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп пришли на государственный банкет в платьях синего и желтого цветов. Кадры с мероприятия опубликовал телеканал Sky News.

По его данным, во время банкета британский король произнес речь в поддержку Украины. Он заявил, что Европа вновь сталкивается с угрозой тирании, как это было во времена Первой и Второй мировых войн, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники поддерживают Киев, «чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир».

17 сентября Трамп вместе с женой прибыл в Виндзорский замок для встречи с королем Великобритании. Они были встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.