Министр обороны Польши пришел в недоумение из-за слов Зеленского

Косиняк-Камыш не согласился с заявлением Зеленского о беззащитности Польши
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за слов президента Украины Владимира Зеленского об обороноспособности страны. Об этом сообщает RMF24.

«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — прокомментировал заявление Зеленского Косиняк-Камыш.

Во вторник, 16 сентября, украинский лидер в интервью каналу Sky News выразил мнение, что Польша не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки.

Ранее Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин испытывает Североатлантический альянс, якобы курируя вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

