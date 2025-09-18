Москвичам пообещали первый дождь после засухи

Синоптик Тишковец: 18 сентября в Москве пройдет первый за 20 дней дождь

Первый за 20 дней дождь пройдет в Москве в четверг, 18 сентября. Осадки после продолжительной засухи пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Большую часть дня в столице будет облачная, с прояснениями погода, воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. «Лишь поздним вечером, ближе к полуночи, с приближением атмосферного фронта окклюзии, после 20-дневной засухи брызнет небольшой дождь», — рассказал синоптик.

Тишковец подчеркнул, что никогда за всю историю наблюдений в Москве не наблюдался столь длинный период без осадков в начале осени. Атмосферное давление при этом вернулось в норму — барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Москвы предупредили, что на следующей неделе резко похолодает до плюс 10 градусов. Температура воздуха начнет снижаться уже в ближайшие дни. Однако в воскресенье, понедельник и вторник, 21-23 сентября, придет новая волна тепла — столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 25 градусов. Сразу же за этим последует резкое похолодание. Уже в среду, 24 сентября, температура воздуха опустится до плюс 15 градусов, а в пятницу, 26 сентября, — до плюс 10 градусов.