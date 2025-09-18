Интернет и СМИ
07:31, 18 сентября 2025Интернет и СМИ

Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания и разрушил свою репутацию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Own_Plane2404 поделился историей о том, как он разрушил свою репутацию на работе из-за того, что забыл отключить микрофон во время совещания. По словам мужчины, он стал объектом насмешек коллег.

«Это случилось на прошлой неделе, и я до сих пор сильно переживаю. У нас был важный рабочий звонок в Zoom, в котором участвовало более 40 человек: мой босс, менеджеры и даже несколько руководителей. Я думал, что у меня отключен микрофон, поэтому откинулся на спинку стула, потянулся и издал самый драматичный стон, известный человечеству», — написал автор поста.

По его словам, в результате все участники звонка замолчали, а несколько человек засмеялись и выключили камеры, чтобы их никто не видел. Рассказчик запаниковал, быстро отключил микрофон, после чего соврал в чате, что у него проблемы со связью. «Теперь мои коллеги специально стонут во время совещаний, просто чтобы напомнить мне о том, что я сделал», — посетовал он и добавил, что теперь его репутация в компании разрушена.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как она опозорилась на уроке полового воспитания в школе. По словам девушки, она не смогла подготовить доклад о средстве контрацепции из-за слишком строгих родителей.

