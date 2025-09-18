Культура
15:42, 18 сентября 2025Культура

Музыкальный критик счел еще не заслужившей почетное звание исполнительницу хита «Матушка»

Соседов раскритиковал идею присвоить Куртуковой звание заслуженной артистки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал предложение депутата Государственной думы Андрея Свинцова присвоить звание заслуженной артистки России исполнительнице хита «Матушка-земля» Татьяне Куртуковой. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом «Страсти».

Соседов признался, что его удивляют некоторые депутаты Госдумы. В частности, он обратил внимание, что от них исходят инициативы о запрете песен группы, лидера которой уже давно нет в живых, о лишении артистов званий, полученных более 30 лет назад, а теперь еще и о присвоении звания заслуженной артистки РФ «начинающей певице за одну – единственную песню».

«Хочется спросить: "А вы не сбрендили там? Вы чем занимаетесь в Думе на народные деньги? У вас других проблем нет? У нас так все хорошо в стране, что остается только разбираться, кому и за что давать звания, а с кого, наоборот, снимать?"» — заявил Соседов.

Отвечая на вопрос о присвоении Куртуковой почетного звания, критик заявил, что певица его еще пока не заслужила. «Для этого нужны заслуги», — заключил Соседов.

Ранее стало известно, что российская певица Татьяна Куртукова попала в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Владельцы ресурса обвинили артистку в публичной поддержке Вооруженных сил России, а также в покушении на территориальную целостность Украины.

