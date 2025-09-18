Бывший СССР
На пляже в Латвии нашли обломки российского дрона

Delfi: НВС Латвии нашли на пляже обломки российского ударного беспилотника
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии нашли на одном из пляжей на западе республики обломки российского ударного дрона «Гербера». Об этом, ссылаясь на министра обороны страны Андриса Спрудса, сообщает Delfi.

«Обломки беспилотника, найденные на пляже в волости Варве Вентспилсского района, являются хвостовой частью российского беспилотника-обманки "Гербера"», — уточняется на портале.

Изучив находку, специалисты НВС постановили, что предмет не является взрывоопасным. Военные продолжают сотрудничать с Государственной полицией по этому инциденту.

Издание отмечает, что премьер-министр Эвика Силиня распорядилась, чтобы министры обороны и внутренних дел связались с польскими коллегами и выяснили, является ли дрон таким же, какой был обнаружен в Польше.

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве обвинили в случившемся Москву. Комментируя инцидент, Минобороны РФ заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось.

