На Украине подтвердили обмен тел в формате «1000 на 7»

В украинском координационном штабе подтвердили обмен телами с РФ

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердили обмен телами с Россией в формате «1000 на 7». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Репатриация осуществлялась совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ), МВД и Верховной Рады.

Накануне Россия и Украина произвели новый обмен телами военнослужащих. По его данным, Россия передала Украине 1000 тел. Взамен были возвращены тела 24 российских солдат.