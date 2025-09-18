Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 18 сентября 2025Бывший СССР

На Украине подтвердили обмен тел в формате «1000 на 7»

В украинском координационном штабе подтвердили обмен телами с РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердили обмен телами с Россией в формате «1000 на 7». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим», — говорится в сообщении.

Репатриация осуществлялась совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ), МВД и Верховной Рады.

Накануне Россия и Украина произвели новый обмен телами военнослужащих. По его данным, Россия передала Украине 1000 тел. Взамен были возвращены тела 24 российских солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости