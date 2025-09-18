Из жизни
21:06, 18 сентября 2025

Найден череп медведя-гладиатора

В Сербии обнаружили останки медведя, который участвовал в гладиаторских боях
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли череп бурого медведя, дравшегося с гладиаторами в римском амфитеатре на территории современной Сербии. Об этом сообщает Live Science.

Череп зверя обнаружен возле амфитеатра Виминациум, который был частью римской военной базы в этой части Балкан. Исследование показало что останкам животного около 1,7 тысячи лет. На челюстях медведя обнаружены признаки инфекции, а на клыках есть следы аномального износа — это характерно для медведей, содержащихся в неволе и грызущих прутья клетки.

«Мы не можем с уверенностью сказать, умер ли медведь непосредственно на арене, но признаки указывают на то, что травма была получена во время гладиаторского боя, а последующая инфекция привела к смерти», — рассказал ведущий автор исследования Неманя Маркович. Анализ ДНК показал, что самец медведя был пойман в местных лесах, ему было около шести лет. На черепе обнаружено повреждение от копья венатора — гладиатора-охотника.

Исторические записи упоминают использование бурых медведей в римских гладиаторских боях, но находка в Сербии предоставляет первые прямые доказательства их участия в представлениях.

Ранее сообщалось о детских рисунках, найденных в руинах города Помпеи, которые помогли раскрыть жестокие подробности гладиаторских боев. Все они были сделаны до извержения вулкана Везувий, который разрушил город в 79 году нашей эры.

