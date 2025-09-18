Наука и техника
07:22, 18 сентября 2025Наука и техника

Названа особенность ядерного арсенала США

MWM: США — единственная ядерная держава с ТЯО на стелс-самолетах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Handout via Reuters

США остаются единственной ядерной державой, которая использует малозаметные самолеты в качестве носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Особенность арсенала Вашингтона назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Соединенные Штаты являются единственной страной, которая размещает ТЯО, используя стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки, уклоняющиеся от радаров», — говорится в публикации.

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут нести термоядерные бомбы семейства B61. Мощность заряда корректируемого боеприпаса B61-12 можно менять.

При этом, как пишет издание, США страдают от устаревания арсенала межконтинентальных баллистических ракет (МБР), разработанных в 1970-е годы.

В мае Национальное агентство по ядерной безопасности сообщило, что серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13) запустят в июле. Боеприпас с зарядом мощностью 360 килотонн станет одним из самых мощных в ядерном арсенале США.

