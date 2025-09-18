Названы неочевидные тяжелые последствия заболеваний десен

Стоматолог Чимон: Воспаления десен провоцируют сердечно-сосудистые заболевания

Стоматолог Дженна Чимон заявила, что от состояния десен напрямую зависит здоровье всего организма. Неочевидные тяжелые последствия заболеваний полости рта она назвала HuffPost.

Чимон уточнила, что воспаление десен не только провоцирует стоматологические проблемы, но и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома раздраженного кишечника и даже депрессии. По ее словам, проведенные исследования доказали, что слабое хроническое воспаление, возникающее при заболеваниях полости рта, ускоряет процессы старения и негативно отражается на общем самочувствии.

Стоматолог отметила, что такие разрушительные последствия объясняются тем, что десна напрямую связаны с кровотоком. «Если там развивается воспаление, то токсины и бактерии попадают в кровяное русло и создают нагрузку на весь организм», — объяснила она. Доктор добавила, что ситуация усугубляется из-за курения, избытка сахара и стресса.

