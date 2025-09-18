Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:22, 18 сентября 2025Наука и техника

Названы особенности экспериментального «Черного орла»

«Ростех»: Экспериментальный танк «Черный орел» обеспечивал новый уровень защиты
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Евгеньев / РИА Новости

Российский танк «Объект 640» («Черный орел»), который разрабатывали в 1990-е годы, обеспечивал новый уровень защиты экипажа. Особенности экспериментальной машины назвала госкорпорация «Ростех».

«Черный орел» появился в результате работ по глубокой модернизации советского танка Т-80У. Специалисты конструкторского бюро Омского завода транспортного машиностроения должны были обеспечить значительное повышение мобильности, боевой эффективности и защищенности.

Особенностью машины стало разделение на герметичные отсеки: топливное отделение, боевое отделение и отделение управления. Также «Объект 640» получил съемный транспортно-заряжающий модуль в кормовой нише башни. «По мнению конструкторов, такой забашенный модуль-контейнер значительно повышал шанс экипажа на выживаемость и сокращал безвозвратные потери танков», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Также конструкторы снизили вероятность потери машины из-за пожара за счет изоляции топливных баков.

Опытный образец «Черного орла» впервые показали в 1997 году, однако серийной машина не стала. Считается, что наработки проекта легли в основу танка Т-14 «Армата».

В мае 2024 года американское издание The National Interest писало, что советский и российский танк Объект 195, который считается предшественником Т-14, мог получить орудие калибра 152 миллиметра и необитаемую башню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский приехал в ДНР

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В сети заметили непристойную деталь в образе Мелании Трамп на королевском банкете

    Пережившая тяжелую болезнь врач назвала простые способы замедлить старение

    Раскрыты подробности дела о фрагментах тела в багажнике авто популярного певца

    Биржевые цены на дизтопливо в России обновили максимум

    Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу

    Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

    Названы особенности экспериментального «Черного орла»

    Лавров назвал причину разочарования Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости