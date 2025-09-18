Неизвестные напали на ветерана СВО около ночного клуба

В Екатеринбурге неизвестные избили участника СВО около ночного клуба

В Екатеринбурге неизвестные напали на ветерана спецоперации (СВО) около торгово-развлекательного центра «Антей». Об этом пишет Ura.ru.

Между мужчинами произошла ссора в ночном клубе. Когда боец вышел из заведения, то на него напали. Пострадавшему вывихнули челюсть, поэтому он не смог вызвать скорую. Мужчина сам дошел до отдела полиции и написал заявление, после чего его госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Нападавших ищут.

