12:17, 18 сентября 2025Силовые структуры

Неизвестные напали на ветерана СВО около ночного клуба

В Екатеринбурге неизвестные избили участника СВО около ночного клуба
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Екатеринбурге неизвестные напали на ветерана спецоперации (СВО) около торгово-развлекательного центра «Антей». Об этом пишет Ura.ru.

Между мужчинами произошла ссора в ночном клубе. Когда боец вышел из заведения, то на него напали. Пострадавшему вывихнули челюсть, поэтому он не смог вызвать скорую. Мужчина сам дошел до отдела полиции и написал заявление, после чего его госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Нападавших ищут.

Ранее в Верхней Салде Свердловской области искусанному крысами бойцу СВО отказали в медпомощи.

