Обманувшая американцев русская мошенница прошлась по подиуму без штанов

Русская мошенница Анна Делви приняла участие в показе дизайнера Елены Велес

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, приняла участие в показе дизайнера Елены Велес. Соответствующая сторис появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одноименной марки модельера.

Так, 34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, прошлась по подиуму без штанов. Она отдала предпочтение светло-желтому боди и темно-синему платью с глубоким декольте, которое было застегнуто на одну верхнюю пуговицу. Кроме того, на ней были телесные чулки, черные туфли и белый чепчик с рюшами.

При этом на размещенном кадре видно, что визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в крупные объемные локоны.

Ранее сообщалось, что Анна Делви пришла в откровенном виде на модный показ бренда Alexander Wang в Нью-Йорке.