Оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара ВСУ по югу России

В Краснодарском крае после атаки загорелось оборудование нефтегазовой компании

В станице Новоминской Краснодарского края оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03:49», — сообщил оперштаб.

По его данным, никто не пострадал. Другой информации о ситуации пока нет.

В четверг, 18 сентября, ВСУ также атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Никто не пострадал, охрана предприятия открыла огонь по атаковавшим объект дронам.