Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 18 сентября 2025Россия

Оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара ВСУ по югу России

В Краснодарском крае после атаки загорелось оборудование нефтегазовой компании
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В станице Новоминской Краснодарского края оборудование нефтегазовой компании загорелось после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

«После падения обломков беспилотника там воспламенилось оборудование на площади 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали в 03:49», — сообщил оперштаб.

По его данным, никто не пострадал. Другой информации о ситуации пока нет.

В четверг, 18 сентября, ВСУ также атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Никто не пострадал, охрана предприятия открыла огонь по атаковавшим объект дронам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван предложенный Путиным кандидат на пост генпрокурора

    Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе

    В Польше раскрыли план Зеленского по войне НАТО с Россией

    В России предложили отключать интернет как минимум на выходные

    Силуанов назвал приоритеты бюджета на следующий год

    Фетисов заявил об ощущении безнадежности из-за отказа МОК отстранять Израиль

    Зал для совещаний в правительстве региона России проверят на прослушку

    Группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе

    Набиуллина назвала условия удержания роста цен в России

    Команду Кадырова объявили столпом российского государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости