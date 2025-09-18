Силуанов назвал приоритеты бюджета на следующий год

Министр Силуанов назвал оборону и соцобязательства приоритетами бюджета-2026

Приоритетами готовящегося проекта федерального бюджета на 2026 год станут расходы на оборону и безопасность, а также национальные цели плюс выполнение обязательств перед бизнесом и социальных обязательств. Об этом на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума (МФФ) рассказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

При этом чиновник отметил, что бюджет должен стать сбалансированным, что позволит Банку России снижать ключевую ставку и тем самым дать экономике «возможность дышать».

«Будет больше налогов, заработка у людей. Вот в чем основа. А для того чтобы ставка снижалась, нужно иметь сбалансированный бюджет», — объяснил Силуанов. Тем не менее он пообещал проиндексировать все социальные выплаты, в том числе увеличить детские пособия.

По словам Силуанова, главный финансовый документ страны также должен стать «мускулистым», чтобы противостоять всем вызовам, быть менее зависимыми «от любых наездов на нашу страну». Для этого ведомство хочет снизить зависимость от нефти и газа в 2026 году до 22 процентов.

Для роста доходов министр призвал перестать помогать из бюджета «разгильдяям», а вместо этого повышать эффективность труда, которая достигается не одними только «станками, оборудованием и деньгами».

Накануне Reuters сообщил, что одним из способов наполнить бюджет для правительства является рост налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов, что поможет сдержать дефицит и поддержит резервы. Источник агентства указал, что без такого решения взять деньги негде.