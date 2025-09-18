Забота о себе
12:34, 18 сентября 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о воде

Диетолог Агирре: Во время еды можно выпивать до двух стаканов воды
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Существует мнение, что еду нельзя запивать водой, поскольку возникнут проблемы с пищеварением. Однако диетолог Мария Агирре в интервью для издания Hola опровергла этот популярный миф.

Как пояснила Агирре, вода не разбавляет желудочный сок, как принято думать. «Желудок регулирует его выработку в зависимости от объема и типа потребляемой пищи. Даже если мы пьем воду, организм автоматически корректирует свою секрецию для обеспечения эффективного пищеварения», — отметила она.

При этом врач подчеркнула, что одна категория людей все же может ощутить негативный эффект от воды. «У людей с чувствительным желудком она может вызывать некоторый дискомфорт, но это не реальный эффект, а лишь субъективное восприятие», — добавила она.

Специалистка также подчеркнула, что во время еды стоит выпивать не более двух стаканов воды, иначе можно выйти из-за стола с чувством переполнения в желудке.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала некоторым людям отказаться от выпечки. По ее словам, сдобу лучше исключить из рациона в период обострения панкреатита.

