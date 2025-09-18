Опубликована переписка следивших за главой ОПК украинских диверсантов

ФСБ опубликовала переписку украинских диверсантов, пытавшихся взорвать главу ОПК

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео с перепиской украинских диверсантов о выполнении задания куратора. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, диверсанты следили за главой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), чтобы составить его ежедневное расписание. С этой целью женщины оставляли велосипеды, оснащенные камерами.

Ранее в Санкт-Петербурге ФСБ задержала трех завербованных Украиной диверсантов, пытавшихся подорвать главу российского оборонного предприятия. Уточнялось, что один из задержанных диверсантов переоделся в старушку. Изображая хромую бабушку, он дошел до внедорожника директора предприятия ОПК и разместил взрывчатку на днище автомобиля.