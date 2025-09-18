Россия
10:55, 18 сентября 2025

Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

В Башкирии показали видео с огромным столбом дыма после атаки БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Башкирии показали видео с огромным столбом дыма после атаки БПЛА. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Перед этим глава региона Радий Хабиров сообщил об ударе беспилотников по предприятию «Газпром нефтехим Салават».

По словам местных жителей, они услышали громкие звуки, похожие на звуки взрыва. После этого в микрорайоне стал ощущаться резкий химический запах, утверждают они.

Ранее стало известно, что на уфимском нефтеперерабатывающем заводе «Новойл» после атаки беспилотника прогремел взрыв. Жители Уфы опубликовали в социальных сетях видеозаписи прилета дрона самолетного типа, а также ролики с открытым огнем и столбом дыма.

