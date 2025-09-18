19:46, 18 сентября 2025

Вышел тизер сериала «Полураспад» с Анной Михалковой и Филиппом Янковским

Okko и «Среда» представили первые тизеры исторической драмы «Полураспад»
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Okko

Okko и продюсерская компания «Среда» представили первые тизерные материалы исторической драмы «Полураспад» с Анной Михалковой и Филиппом Янковским в главных ролях. Проект основан на реальных событиях и расскажет о Тоцких ядерных учениях 1954 года, охватывая две эпохи — 1954 и 1989 годы.

«"Полураспад" — это художественное произведение, где в основе лежит драма отдельной семьи, оказавшейся в эпицентре неоднозначного события, которое однозначно повлияло на ход Холодной войны», — отметил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Как рассказал автор сценария и продюсер Олег Маловичко, проговаривание травмы — первый шаг на пути к исцелению.

«Главный урок, который мы можем дать в том числе нашим детям — беречь людей вокруг, близких, далеких, беречь себя», — добавил он.

Режиссер-постановщик Максим Свешников отметил, что это самый сложный проект в его карьере из-за необходимости сохранения баланса между историческими событиями и человеческой драмой.

Проект представлен в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября в Розе Хутор. Ожидается, что для зрителей также выпустят документальный сериал «Солдаты полураспада» с реальной хроникой испытаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    90-летнему аристократу понадобилась защита от 30-летней сталкерши

    На протестах во Франции насчитали более миллиона человек

    Генерал предсказал коллапс логистики ВСУ

    Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте

    В Кремле прокомментировали отказ МОК отстранять Израиль

    В Москве таксист развратил несовершеннолетнюю пассажирку

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном наряде

    Трамп предложил Стармеру использовать армию

    Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости