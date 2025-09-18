Вышел тизер сериала «Полураспад» с Анной Михалковой и Филиппом Янковским

Okko и «Среда» представили первые тизеры исторической драмы «Полураспад»

Okko и продюсерская компания «Среда» представили первые тизерные материалы исторической драмы «Полураспад» с Анной Михалковой и Филиппом Янковским в главных ролях. Проект основан на реальных событиях и расскажет о Тоцких ядерных учениях 1954 года, охватывая две эпохи — 1954 и 1989 годы.

«"Полураспад" — это художественное произведение, где в основе лежит драма отдельной семьи, оказавшейся в эпицентре неоднозначного события, которое однозначно повлияло на ход Холодной войны», — отметил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Как рассказал автор сценария и продюсер Олег Маловичко, проговаривание травмы — первый шаг на пути к исцелению.

«Главный урок, который мы можем дать в том числе нашим детям — беречь людей вокруг, близких, далеких, беречь себя», — добавил он.

Режиссер-постановщик Максим Свешников отметил, что это самый сложный проект в его карьере из-за необходимости сохранения баланса между историческими событиями и человеческой драмой.

Проект представлен в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября в Розе Хутор. Ожидается, что для зрителей также выпустят документальный сериал «Солдаты полураспада» с реальной хроникой испытаний.

