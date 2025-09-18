Россия
10:38, 18 сентября 2025

Отставку замглавы администрации президента России Козака приняли

Анна Щербакова
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Отставку заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака рассмотрели и приняли. Об этом стало известно «Интерфаксу» от источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, последним рабочим днем Козака станет пятница, 19 сентября.

Источник пояснил, что прошение об увольнении замглавы администрации президента России было удовлетворено.

Собеседники «Интерфакса» не обладают единым мнением по поводу дальнейшей судьбы Козака. Один убежден, что он займет пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Другой прочит Козаку предпринимательскую деятельность.

До этого сообщалось, что Козак написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Как писал РБК, чиновник рассматривает возможность перехода в бизнес.

Козака называют одним из давних соратников президента России Владимира Путина. Они работали вместе еще в 1990-х годах в мэрии Санкт-Петербурга, который на тот момент возглавлял Анатолий Собчак.

